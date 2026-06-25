Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνομένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Γεννηματάς» βρίσκεται ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος έκανε 140 ημέρες απεργία πείνας για τη διάσωση της Κοινότητας των Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Παρά το γεγονός ότι χθες έληξε η απεργία πείνας που πραγματοποιούσαν τόσο ο Χαντζής, όσο και η Suzon Doppagne, η ζωή του πρώτου κρέμεται από μία κλωστή, λόγω της μεγάλης καταπόνησης του οργανισμού του.

Σύμφωνα με την ιατρική ομάδα παρακολούθησης, η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πνευμονία εξ εισροφήσεως και παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο και έχει τοποθετηθεί σε συσκευή υψηλής ροής (High Flow) στο προ-διασωληνωτικό στάδιο.

‼️ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΝΤΖΗ‼️ Ο Αριστοτέλης Χαντζής πριν λίγη ώρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του “Γ. Γεννηματάς” Με αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο (συσκευή High Flow) προ διασωλήνωσης στο πλαίσιο πνευμονίας εξ εισροφήσεως. Η κατάσταση της Υγείας του… pic.twitter.com/ieYIlYYjeG — Community of Squatted Prosfygika (@Prosfygika) June 25, 2026

Χθες, ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμά του κάλεσε την Περιφέρεια Αττικής να διακόψει την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης που αφορά τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, κάλεσε και τους απεργούς πείνας από την Κοινότητα των Προσφυγικών να αναστείλουν την απεργία πείνας.