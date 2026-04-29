Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου το 4χρονο αγοράκι, το οποίο δέχτηκε επίθεση από σκύλο στην αυλή του σπιτιού του, στον Βατόλακο Χανίων.

Το μεσημέρι της Τρίτης ο μικρός βρισκόταν στην αυλή με συγγενικό του πρόσωπο όταν και πλησίασε το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο φρόντιζαν μέλη της οικογένειας. Το ζώο του επιτέθηκε ξαφνικά, προκαλώντας του εκτεταμένα τραύματα σε πρόσωπο και λαιμό όπως αναφέρει το ΑΠΕ, με αποτέλεσμα οι χειρουργοί του Νοσοκομείου Χανίων όπου και μεταφέρθηκε αρχικά ο μικρός, να δώσουν μεγάλο αγώνα για τη σταθεροποίηση της κλινικής του εικόνας.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας και, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το σκυλί, που ζούσε μαζί με την οικογένεια, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο παιδί, που βρισκόταν μαζί με τη γιαγιά του και πλησίασε το ζώο για να το χαϊδέψει. Υπό άγνωστες συνθήκες, το σκυλί αντέδρασε βίαια, τραυματίζοντας σοβαρά το 4χρονο αγόρι.