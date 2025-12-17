Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου, νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος.

Χορηγείται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση

Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του imerazante. Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί μετά και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή.