Ο πρώην αστυνομικός και TikToker, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή, φέρεται – σύμφωνα με συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία – να αφήνει υπονοούμενα για παράνομα κέρδη και συμμετοχή σε ύποπτες δραστηριότητες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι διαθέτει πάνω από δέκα ακίνητα και συμμετέχει σε κατασκευαστική εταιρεία, μέσω της οποίας, σύμφωνα με τις υποψίες των αρχών, διοχέτευε αδήλωτα έσοδα. Οι καταγεγραμμένες επικοινωνίες του, που βρίσκονται στην κατοχή της ΕΛ.ΑΣ., ενισχύουν τις ενδείξεις για εμπλοκή σε παράνομες πράξεις και για διαχείριση σημαντικών χρηματικών ποσών που δεν συνδέονται με τη νόμιμη υπηρεσία του στο Σώμα.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, σε μία συνομιλία ο ίδιος υπολογίζει τα μηνιαία έσοδά του, χωρίς κανένα ποσό να προέρχεται από την εργασία του στην Αστυνομία:

«Αν ήθελα, νομίζεις δεν θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω δέκα χιλιάρικα τον μήνα, στην άλλη χίλια ευρώ…».

Σε άλλη συνομιλία αναφέρει: «Για να αφήσω τη μόνιμη δουλειά στην Αστυνομία, σημαίνει ότι είχα δει κάποια ευκαιρία. Τα κέρδη προέρχονται από κτίρια, μεσιτικές δραστηριότητες και άλλες πηγές, από τις οποίες παίρνω κανονικό μερίδιο».

Αλλού, υποστηρίζει: «Βγάζω 2.000 την ημέρα, ενώ έχω και συμφωνία με μία Κύπρια για 5.000 τον μήνα, για να τρέχω τις δουλειές της. Συνολικά γύρω στις 55.000 καθαρά, συν έσοδα από περίπου δέκα ακίνητα που νοικιάζω. Είμαι κομπλέ».

Η έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου 2024, μετά την αποστολή τριών ανώνυμων email, στα οποία καταγγελλόταν ότι ο 34χρονος εργαζόταν σε γνωστό club, λαμβάνοντας 20.000 ευρώ για να προσφέρει «προστασία» και να διακινεί ναρκωτικά.