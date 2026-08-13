Τέλος μπαίνει στη μακρά νοσηλεία της 7χρονης Πατρίτσια Σύρμπου στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Η μικρή, που βγήκε ζωντανή από το σοκαριστικό τροχαίο της Χαλκιδικής στο οποίο έχασε ολόκληρη την οικογένειά της, αναχωρεί την Παρασκευή (14/8) για το Κισινάου της Μολδαβίας.

Όπως γνωστοποίησε ο Επίτιμος Πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Γιώργος Παλάζης, η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με ειδικά εξοπλισμένο ασθενοφόρο που κατέφθασε από τη Μολδαβία αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Την Πατρίτσια θα συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τετραμελής ιατρική ομάδα, με επικεφαλής τον γιατρό κ. Dumitru Carasic, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία της μέχρι την άφιξή της στη χώρα της.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την αλληλεγγύη

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Επίτιμο Προξενείο της Μολδαβίας εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τη διεύθυνση, τους θεράποντες ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και το σύνολο των εργαζομένων του Παιδοχειρουργικού Τμήματος του «Παπαγεωργίου». Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, η ανθρωπιά και η συγκινητική τους συμπαράσταση στάθηκαν καθοριστικές σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας.

«Σε μια εξαιρετικά δύσκολη και φορτισμένη συγκυρία, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου απέδειξε ότι η υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση μπορεί να συνυπάρχει με την ανθρωπιά, την ευαισθησία και την ανιδιοτελή προσφορά.

Η συμβολή τους υπήρξε ανεκτίμητη και αποτελεί έμπρακτη έκφραση της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έγινε ειδική αναφορά στο τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε από φορείς και απλούς πολίτες στην Ελλάδα. Η έμπρακτη αυτή στήριξη ξεπέρασε τα όρια μιας τυπικής συνεργασίας, αποτελώντας μια ουσιαστική πράξη ανθρωπιάς απέναντι σε ένα παιδί που δοκιμάστηκε σκληρά από μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια των διακοπών της οικογένειας στη Χαλκιδική. Το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν ακαριαία τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα και το μόλις 6 μηνών βρέφος, ενώ ο 35χρονος πατέρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Η 7χρονη Πατρίτσια διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια στο «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκε σε σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ακολούθως μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του «Ιπποκράτειου», πριν επιστρέψει εκ νέου στο «Παπαγεωργίου» για να ολοκληρώσει τη νοσηλεία της.

Σε όλη αυτή την επώδυνη διαδρομή, η θεία της βρισκόταν σταθερά στο πλευρό της, έχοντας εκφράσει από την πρώτη στιγμή την επιθυμία να αναλάβει την ανατροφή της.