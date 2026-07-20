Το επιβλητικό mega yacht «Mar» (πρώην ROMEA), ένα από τα πιο ακριβά και εντυπωσιακά σκάφη στον κόσμο, μαγνητίζει τα βλέμματα στην κοσμοπολίτικη Μύκονο. Η παρουσία του στον κόλπο της Ψαρούς επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη θέση που έχει το νησί των ανέμων ως σταθερός πόλος έλξης για το διεθνές jet set και τη βασιλική ελίτ της Μέσης Ανατολής.

Το πλωτό διαμάντι, αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, αγκυροβόλησε στα γαλάζια νερά των Κυκλάδων, προκαλώντας το ενδιαφέρον κατοίκων και τουριστών που σπεύδουν να το φωτογραφίσουν.

Ανήκει στον εμίρη του Αμπού Ντάμπι

Το εντυπωσιακό σκάφος ανήκει στον Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν (Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan), μέλος της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι, Αντιπρόεδρο των ΗΑΕ και γνωστό στο ευρύ κοινό ως ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Μάντσεστερ Σίτι.

Κατασκευασμένο από το κορυφαίο γερμανικό ναυπηγείο Lürssen σε σχεδιασμό του Espen Øino, το «Mar» εκτείνεται σε μήκος 107 μέτρων και προσφέρει παροχές που συγκρίνονται μόνο με θέρετρα υπερπολυτελείας.

Το πλέον αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό του είναι το πλήρως εξοπλισμένο γήπεδο μπάσκετ στο κατάστρωμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ελικοδρόμιο.

Διαθέτει δύο πισίνες, τζακούζι, ιδιωτικό κινηματογράφο, καθώς και έναν ολόκληρο όροφο αφιερωμένο σε spa, γυμναστήριο και σάουνα.

Το υπερπολυτελές σκάφος MAR έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 12 καλεσμένους σε υπερπολυτελείς σουίτες, ενώ το μόνιμο εξειδικευμένο πλήρωμά του αριθμεί περίπου 23 άτομα.

Η άφιξη του «Mar» στη Μύκονο εντάσσεται στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας στη Μεσόγειο.

Ποιος είναι ο εμίρης Μανσούρ

Ο εμίρης και ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, Σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν βρέθηκε και πέρυσι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ναύπλιο. Στα 56 του χρόνια, ο Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, είναι μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος του κράτους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πέμπτος γιος του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι Σεΐχη Ζαγιέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχιάν, σπούδασε στο Κοινοτικό Κολλέγιο της Σάντα Μπάρμπαρα και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων όπου έλαβε πτυχίο στις διεθνείς υποθέσεις το 1993.

Ενώ η προεδρία του στη Σίτι μπορεί να είναι ο πιο δημόσιος ρόλος του, απέχει πολύ από τον πιο σημαντικό, σύμφωνα με αναφορές στην επίσημη βιογραφία του. Ο 56χρονος αντιπρόεδρος των Εμιράτων είναι επίσης υπουργός του προεδρικού δικαστηρίου και μέλος της άρχουσας οικογένειας του Άμπου Ντάμπι. Είναι αδελφός του σημερινού προέδρου των ΗΑΕ, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ενώ συμμετέχει σε διάφορες κρατικές εταιρείες στα ΗΑΕ, που διαχειρίζονται τα κρατικά πετρέλαια.

Είναι επίσης ιδιοκτήτης της Abu Dhabi Media Investment Corporation (ADMIC), η οποία ίδρυσε το Sky News Arabia σε συνεργασία με την British Sky Broadcasting.