Ενώπιον των αρμόδιων Οργάνων της ΡΑΣ και συγκεκριμένα της Επιτροπής καλείται για εξηγήσεις ο Υπεύθυνος Συντήρησης Φορέα Τροχαίου Υλικού της HELLENIC TRAIN μετά τις διαπιστώσεις ότι υπάρχουν κενά στην πυροπροστασία των καθισμάτων που έχουν αντικατασταθεί στα τρένα. Σύμφωνα με την απόφαση που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

«Δεν διασφαλίζεται, και δεν αποδεικνύεται ότι τα υλικά των καθισμάτων Ε/Α, τα οποία αντικαθίστανται στο πλαίσιο πραγματοποίησης εργασιών συντήρησης του ΥΣΦ HELLENIC TRAIN, ακολουθούν και συμμορφώνονται διαχρονικά με το τεχνικό φυλλάδιο UIC 564-2, το οποίο αποτελεί τον εν ισχύ εθνικό κανόνα, καταχωρισμένο στη βάση δεδομένων Reference Document Database (RDD) του ERA, για τη βασική παράμετρο «πυροπροστασία του τροχαίου υλικού και εκκένωση». Ειδικότερα, δεν βρέθηκαν παρότι ζητήθηκαν, αντικειμενικές αποδείξεις, π.χ. πιστοποιητικά προμηθευτών και κατασκευαστών υλικών, τα οποία οφείλουν να συνοδεύουν τα υλικά επένδυσης των καθισμάτων Ε/Α, κατά την παράδοσή τους από τους υπεργολάβους».

Επιπλέον στο έγγραφο αναφέρονται και άλλα κενά στις συμβάσεις:

«Οι συμβάσεις της HT με τους υπεργολάβους συντήρησης (σ.σ αναφέρονται οι δύο εταιρείες) δεν αναφέρουν ρητά ότι τα υλικά των καθισμάτων θα έχουν επένδυση από φλογοεπιβραδυντικό υλικό σύμφωνα με UIC 564-2, όπως προβλέπεται σχετικά στις αρχικές συμβάσεις κατασκευής τους, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται μια σαφή και ισχυρή απαίτηση στους υπεργολάβους. Αντιθέτως, περιλαμβάνουν τον γενικόλογο όρο ότι «…το ύφασμα θα είναι της ίδιας ποιότητας και του ίδιου χρώματος με το αρχικό…», ο οποίος ερμηνεύεται από τον ΥΣΦ για την επίτευξη της πυροπροστασίας, ότι τα υλικά για τις επισκευές καθισμάτων απαιτείτο να είναι συμμορφούμενα σύμφωνα προς το πρότυπο UIC 564-2, και να αποδεικνύεται η πιστοποίησή τους γι’ αυτό».

Η ΡΑΣ δεν κινήθηκε αυτεπάγγελτα για την κλήση του αρμοδίου της HELLENIC TRAIN αλλά μετά τις διαπιστώσεις του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αλλά και τις εξώδικες δηλώσεις συγγενών θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Τρία χρόνια μετά αποκαλύπτονται σοβαρά ζητήματα σε τρένα που ήδη κυκλοφορούν στον ελληνικό σιδηρόδρομο και ενώ θρηνούμε ήδη 57 νεκρούς.