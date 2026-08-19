Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με την παρουσία στενών συγγενών και φίλων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου η τελετή αποχαιρετισμού στον ακαδημαϊκό, διανοούμενο και πανεπιστημιακό Κωνσταντίνο Τσουκαλά, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Η τελετή έγινε στο Αποτεφρωτήριο, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος ο εκλιπών ως τελευταία του επιθυμία. Στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός του, Φωτεινή Τσαλίκογλου, καθώς και στενοί συγγενείς και φίλοι, που τον συνόδευσαν στην τελευταία του διαδρομή.

Η συγκινητική αναφορά της εγγονής του

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία η εγγονή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά πήρε τον λόγο. Μέσα από την ομιλία της αναφέρθηκε στην αγάπη, την ανθρωπιά και τον χαρακτήρα του παππού της, αλλά και στις προσωπικές αναμνήσεις που θα κρατήσει ζωντανές από εκείνον.

Η παρουσία των ανθρώπων της οικογένειάς του, αλλά και όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, προσέδωσε στην τελετή έναν έντονα προσωπικό και συγκινησιακά φορτισμένο χαρακτήρα.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας

Εκ μέρους της διοίκησης του Αποτεφωτηρίου Ριτσώνας, τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια εξέφρασε ο πρόεδρος του Αποτεφωτηρίου, Αντώνης Αλακιώτης.

Ο κ. Αλακιώτης απέτισε φόρο τιμής στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους οικείους του.

Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους και διανοούμενους της μεταπολεμικής εποχής. Με σπουδές στη Νομική, τη Φιλοσοφία του Δικαίου και την Κοινωνιολογία και με ακαδημαϊκή διαδρομή στην Ελλάδα και τη Γαλλία, συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνιολογικής έρευνας και στον δημόσιο διάλογο.

Μια σημαντική ακαδημαϊκή πορεία

Η πανεπιστημιακή του διαδρομή περιλάμβανε σημαντικούς σταθμούς:

1968–1985: Τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.

Τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Από το 1985: Τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1981–1989: Επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). 1993–1996: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ.

Παράλληλα, διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Κοινωνιολόγων, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του Μεξικού.

Η παρουσία του στους θεσμούς και τον πολιτισμό

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είχε επίσης ενεργό παρουσία σε σημαντικούς θεσμούς και πολιτιστικούς φορείς. Ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη την περίοδο 1994–1996, ενώ συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού.

Υπήρξε ακόμη πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), μέλος της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και μέλος του ερευνητικού συμβουλίου του Ολυμπιακού Μουσείου της Λωζάνης.

Από το 2000 έως το 2014 ήταν τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Η εκλογή του στην Ακαδημία Αθηνών

Το 2025 ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς τιμήθηκε με την εκλογή του ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, επισφραγίζοντας μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική ακαδημαϊκή και πνευματική πορεία.

Με τον θάνατό του αφήνει πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στην ελληνική κοινωνιολογία, την ακαδημαϊκή έρευνα και τον δημόσιο βίο της χώρας.