Πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, ο επίσημος εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στη Δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας.

Ο κ. Δένδιας κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή εορτασμού ανέφερε:

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Σχολή Ικάρων, για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής μας Αεροπορίας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Όπως ορθότατα παρατήρησε προηγουμένως ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, η Αεροπορία μας, η Πολεμική μας Αεροπορία, είναι βασικός πυλώνας της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Συνιστά έναν από τους κύριους εγγυητές της κυριαρχίας μας, της δυνατότητας άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε αυτόβουλοι και αυτεξούσιοι.

Παράλληλα, η καθημερινή προσφορά στην κοινωνία και στον πολίτη επιβεβαιώνει τον δεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων με την ελληνική κοινωνία.

Και η «Ατζέντα 2030» είναι η Ατζέντα με την οποία αναμορφώνουμε τα πάντα, σε μια ολιστική προσέγγιση, με μια τελικά αεροπορική δύναμη 200 σύγχρονων μαχητικών πλατφορμών που θα περιβάλλονται και θα κατευθύνουν εκατοντάδες Μη Επανδρωμένα οχήματα.

Με για πρώτη φορά στην ιστορία μας δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού με airtankers, με αναγεννημένο και ενισχυμένο το δυναμικό μας με αεριωθούμενα μεταγωγικά αεροσκάφη, με προσανατολισμό και στο Διάστημα, με σειρά δορυφόρων και Διοίκηση Διαστήματος, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία μας.

Με Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, με δημιουργία ενιαίου Θόλου Αντιαεροπορικής Προστασίας, με πράγματα που η Πατρίδα μας δεν είχε στη διάθεσή της στην προηγούμενη ιστορία της.

Συνολικά, με μια Αεροπορία ικανή που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Θέλω να εκφράσω, στο ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, την καθημερινή προσήλωση στο καθήκον.

Θέλω να ευχηθώ στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς, και στις οικογένειες που σας στηρίζουν, υγεία, δύναμη, ευτυχία και κάθε καλό.

Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία, χρόνια πολλά σε όλους.

Ζήτω η Ελλάς!».

Στην τελετή επίσημου εορτασμού παρέστησαν ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Αθανάσιος Μπούρας ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, οι Βουλευτές Βασίλης Οικονόμου και Στέλιος Φωτόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου, η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής Σταυρούλα Μακρή ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο πρώην Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Απόφοιτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) Αντιπτέραρχος(Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης, άλλοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πρόεδροι Συνδέσμων και άλλων Φορέων.

Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας παρευρέθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων Υποπτέραρχος(Ι) Ιωάννης Καραμάνης, Επίτιμοι Αρχηγοί, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, σπουδαστές της Σχολής Ικάρων και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών.