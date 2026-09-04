Επίσκεψη στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς, η οποία εδρεύει στο Στρατόπεδο «Οπλαρχηγού Δ. Νταλίπη» στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Τον Αρχηγό ΓΕΣ συνόδευε ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) «Μέγας Αλέξανδρος», Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ενώ στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και Διοικητής EL EU – OHQ, Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος.

Ο Αρχηγός απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στους σπουδαστές της 15ης Εκπαιδευτικής Σειράς, τονίζοντας τη σημασία της Διοίκησης με βάση την αποστολή.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την έδρα της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (71 Α/Μ ΤΑΞ) «ΠΟΝΤΟΣ», στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ (ΠΖ) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝTΟΣ Β΄» στη Νέα Σάντα του Κιλκίς και το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης Αγώνα σε Αστικό Περιβάλλον (ΕΠΚΕΑΑΠ), στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΒ) ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΝΔΡΕΑ», όπου ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους, απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό.