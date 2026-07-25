Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς, πολυτελείς και πολυσυζητημένους θαλάσσιους γίγαντες της παγκόσμιας ελίτ μαγνητίζει τα βλέμματα στην καρδιά των Κυκλάδων, προσφέροντας μοναδικές εικόνες που κλέβουν την παράσταση.

Ο λόγος για το υπερπολυτελές superyacht «AIR», μήκους 81 μέτρων που ανήκει στον Ιταλό δισεκατομμυριούχο Augusto Perfetti.

O Ιταλός επιχειρηματίας Augusto Perfetti είναι μέλος της οικογένειας που ελέγχει την Perfetti Van Melle, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ζαχαρωδών στον κόσμο.

Γιος του είναι ο Egidio A. Perfetti, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Perfetti Van Melle που ξεχωρίζει παράλληλα και ως ένας επιτυχημένος οδηγός αγώνων GT (Grand Touring -αγώνες με αυτοκίνητα κλειστού τύπου υψηλών επιδόσεων).

Το εντυπωσιακό σκάφος αγκυροβόλησε στον Πλατύ Γιαλό της Σίφνου, προκαλώντας το θαυμασμό όσων το αντικρίζουν, ειδικά χάρη στο ιδιωτικό ελικόπτερο που δεσπόζει στο κατάστρωμά του. Η παρουσία του επιβλητικού megayacht επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι οι Δυτικές Κυκλάδες αποτελούν πλέον έναν από τους πιο δημοφιλείς VIP προορισμούς.

Για την παρουσία του σκάφους στο νησί, καθώς και για τη συνεχώς αυξανόμενη τάση που καθιστά την περιοχή πόλο έλξης για το διεθνές jet set, τοποθετείται ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Γιώργος Βάλλης. Ο Cpt. Γιώργος Βάλλης περιγράφει την εικόνα του σκάφους ως «πραγματικά απίστευτη», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του: