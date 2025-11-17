Χρήστος Μαζάνης

Στη συμμαχική άσκηση «DYNAMIC MASTER 25», η οποία διοργανώθηκε από το ΝΑΤΟ Shipping Centre, συμμετείχε η Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ΓΕΝ, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής του Αρχηγείου Στόλου, το εθνικό Στοιχείο «Ναυτικής Συνεργασίας και Παροχής Οδηγιών Πλου» (Naval Cooperation and Guidance for Shipping-NCAGS) με την ονομασία Deployed NCAGS Element (DNE) Piraeus,

Όπως ενημερώνει το ΓΕΝ, το DNE Piraeus στελεχώθηκε από επιτελείς του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και από 11 επιτελείς κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα, από Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και Λετονία.

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν δια ζώσης ενημερώσεις σε εμπορικά πλοία και σε ναυτιλιακές εταιρείες, αναφορικά με τις επιχειρησιακές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές, επί θεμάτων συνεργασίας του NATO με τη ναυτιλιακή κοινότητα, για την εξασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Πιο αναλυτικά εκτελέσθηκαν δια ζώσης ενημερώσεις σε 29 εμπορικά πλοία στους λιμένες Πειραιά, Κερατσινίου, Ελευσίνας και Λαυρίου, καθώς και σε 8 ναυτιλιακές εταιρείες.

Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά διεξήχθησαν δια ζώσης ενημερώσεις στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων – Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ Π-Μ) παρουσία περίπου 120 Πλοιάρχων του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Επίσης οι επιτελείς του DNE Piraeus ξεναγήθηκαν στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο «Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ» και στην Τριήρη «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης «ΟΔΥΣΣΕΥΣ – Οι Έλληνες και η Θάλασσα», στο πλαίσιο προβολής της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης.