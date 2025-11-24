Στις Βρυξέλλες, και στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων, συμμετείχε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Κατά τις εργασίες της Συνόδου, έγινε μεταξύ άλλων ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των πρόσφατων εξελίξεων σε παγκόσμια κλίμακα.

Παράλληλα συζητήθηκε η προοπτική ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης των κύριων στόχων για την ενίσχυση της πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνάς της.

Ειδικότερα αναλύθηκαν η εφαρμογή της «Λευκής Βίβλου» της στρατιωτικής ετοιμότητας της Ένωσης, οι δυνατότητες ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και η τρέχουσα κατάσταση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ομολόγους του για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.