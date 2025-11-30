Την Ελλάδα εκπροσώπησε στην ετήσια Σύνοδο Υπουργών Άμυνας των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Στη Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σεράγεβο συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι θέσεις των κρατών-μελών για το μέλλον της SEDM και της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας ΝΑ Ευρώπης SEEBRIG, η εξέλιξη των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων τους, οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η περιφερειακή ασφάλεια.

Στην παρέμβασή του ο Υφυπουργός παρουσίασε το πρόγραμμα και τις δράσεις που η χώρα μας θα αναλάβει ως Προεδρεύουσα στην επόμενη διετία: Τη διασυνδεσιμότητα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Δαβάκης πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις, κατόπιν αιτήματός τους, με τους Υπουργούς Άμυνας της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και της Μολδαβίας, καθώς και με τον Υφυπουργό Άμυνας της Γεωργίας.

Μετά το πέρας της Συνόδου, ο Υφυπουργός επισκέφθηκε το στρατόπεδο Butmir, έδρα της European Union Force in Bosnia and Herzegovina (EUFOR Althea), για να συναντήσει τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας που υπηρετούν εκεί.

Ο κ. Δαβάκης απευθυνόμενος στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας είπε:

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εδώ όπου εκπροσωπείτε με υπερηφάνεια τη χώρα μας σε μια ιδιαίτερη στρατιωτική αποστολή. Τιμάτε, όχι μόνο τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και την Πατρίδα μας.

Γνωρίζω καλά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, τις προκλήσεις της συνεργασίας σε πολυεθνικό περιβάλλον, την ευθύνη που επωμίζεστε και τις θυσίες που απαιτούνται από εσάς και τις οικογένειές σας. Η συμβολή σας στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας και της σταθερότητας της στρατιωτικής αυτής αποστολής είναι καθοριστική».