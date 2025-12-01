Την Ολυμπιακή Φλόγα της Λαμπαδηδρομίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας υποδέχεται σήμερα (1/12) και αύριο (2/12) η Θεσσαλονίκη.

Περιορισμοί σε κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων

Σε εκτεταμένους περιορισμούς στην κυκλοφορία και τη στάθμευση οχημάτων προχωρά η Τροχαία Θεσσαλονίκης, λόγω της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANOCORTINA 2026». Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις αφορούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης της Θεσσαλονίκης και θα ισχύσουν για δύο ημέρες: τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη Δευτέρα (1/12)

Τη Δευτέρα, από ώρα 14:00 δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση (μόνο στο ρεύμα πορείας κίνησης της Ολυμπιακής Φλόγας) και από ώρα 16:00 δεν θα επιτρέπεται σταδιακά η κυκλοφορία και η στάση όλων των οχημάτων, προοδευτικά και ανάλογα με το χρονικό σημείο διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας κατά μήκος του δρομολογίου, στις παρακάτω οδούς του δήμου Θεσσαλονίκης:

• Οδός Διαγόρα, από Διαγόρα ύψος ο.α.140 μέχρι Γρ.Λαμπράκη

• Οδός Γρ.Λαμπράκη, από Διαγόρα μέχρι Κατσιμίδη

• Οδός Κατσιμίδη, από Γρ. Λαμπράκη μέχρι Αγίου Δημητρίου

• Οδός Αγίου Δημητρίου, από Κατσιμίδη μέχρι Γ’ Σεπτεμβρίου

• Λεωφ. Γ’ Σεπτεμβρίου, από Στίλπωνος Κυριακίδη μέχρι Εγνατία

• Οδός Εγνατία, από Γ’ Σεπτεμβρίου μέχρι Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων

• Οδός Δωδεκανήσου, καθ’ όλο το μήκος της

• Οδός Σαλαμίνος, καθ’ όλο το μήκος της

• Οδός Ν.Κουντουριώτου, από Σαλαμίνος μέχρι Ι.Δραγούμη

• Λεωφ.Νίκης, από Ι.Δραγούμη μέχρι Εθν.Αμύνης

• Οδός 30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της

• Λεωφ. Μεγ.Αλεξάνδρου, από οδό 30ης Οκτωβρίου μέχρι Βασιλείου Χατζή.

Οι εκδηλώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου στις 18:30.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Τρίτη (2/12)

Την Τρίτη, από ώρα 06:00 δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση (μόνο στο ρεύμα πορείας κίνησης της Ολυμπιακής Φλόγας) και από ώρα 08:30 δεν θα επιτρέπεται σταδιακά η κυκλοφορία και η στάση όλων των οχημάτων, προοδευτικά και ανάλογα με το χρονικό σημείο διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας κατά μήκος του δρομολογίου, στις παρακάτω οδούς του δήμου Θεσσαλονίκης:

• Λεωφ. Μεγ.Αλεξάνδρου, από 30ης Οκτωβρίου μέχρι Αγίας Τριάδος

• Αγίας Τριάδος, από Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας

• Λεωφ. Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Λεωφ.Γ΄Σεπτεμβρίου

• Οδός Μ. Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος της

• Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της

• Οδός Πολυτεχνείου, από Κατούνη μέχρι 26ης Οκτωβρίου

• Οδός Παλαιού Σταθμού, από 26ης Οκτωβρίου μέχρι Αναγεννήσεως

Οι εκδηλώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου 10.00. Παρακαλούνται οι οδηγοί να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από το δρομολόγιο κίνησης της λαμπαδηδρομίας, να αποφεύγουν την κίνησή τους κατά μήκος αυτού και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, σημειώνει η Τροχαία.