Σε απόσταση που ξεπερνά τα 750 χιλιόμετρα ταξίδεψε ο καπνός από τα μέτωπα των καταστροφικών πυρκαγιών στη Νότια Βοιωτία, τη Δυτική Αττική και την Αργολίδα, φτάνοντας έως τις ακτές της Βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που κατέγραψε ο δορυφόρος Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 01.08, ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε τμήματα της Νότιας Βοιωτίας, Αττικής και Αργολίδας την Παρασκευή 31.07 και ήταν ενεργές τις νυχτερινές ώρες (κυρίως η δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική κοντά στο Πόρτο Γερμενό) έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου και εκτείνεται έως τις ακτές της Βόρειας Αφρικής διανύοντας μια απόσταση μεγαλύτερη των 750 χλμ.

Καθοριστικό παράγοντα για τη μακρινή αυτή μεταφορά αποτέλεσαν οι επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες, ενώ η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, αποτέλεσε μία από τις κύριες πηγές της εκτεταμένης αυτής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.