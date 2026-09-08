Στη Βουλγαρία βρέθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας , πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη έπειτα από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του, Υποναυάρχου Kiril Mihaylov.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΓΕΝ, κατά την άφιξή του στο Αρχηγείο του Βουλγαρικού Πολεμικού Ναυτικού, ο Έλληνας Αρχηγός έτυχε θερμής και επίσημης υποδοχής.

Στις συνομιλίες που ακολούθησαν, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, εστιάζοντας παράλληλα στη διεύρυνση της διμερούς αμυντικής σχέσης και στην εμβάθυνση της επιχειρησιακής συνεργασίας.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ μετέβη και στη Ναυτική Βάση της Βάρνας, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Ναυτιλιακού Κέντρου Συντονισμού της Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Maritime Coordination Element) και ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές του.

Ακολούθως, επισκέφθηκε τη Ναυτική Ακαδημία «Nikola Y. Vaptsarov», όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες της Ακαδημίας.

Τέλος, επισκέφθηκε το Ναυπηγείο «MTG-Dolphin», όπου ενημερώθηκε για το έργο, τις υποδομές και τις δυνατότητές του.