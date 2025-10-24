Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Το τρίχρονο κορίτσι, που την Τρίτη 14 Οκτωβρίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, θα μεταφερθεί σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, σε νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που θα γίνει με ιδιωτική πτήση, ζήτησε η οικογένειά του, η οποία έκανε διακοπές στην Ελλάδα όταν σημειώθηκε το συμβάν.

Η κατάσταση, πάντως, του παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία, εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα.

Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ