Βαριές είναι οι «καμπάνες» που έπεσαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για το ιατρείο και τους δύο γιατρούς στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσα από μία πληθώρα εγκληματικών λαθών και παραλείψεων.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει το πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε και την αυτοψία της τριμελούς επιτροπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο χώρο του ιατρείου συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. υπάρχει ένας χώρος υποδοχής και εκατέρωθεν τα ιατρεία της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Σε δύο εξεταστήρια που δηλώθηκαν στην γιατρό, υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το ένα τοποθετήθηκε το 2021 και το δεύτερο το 2026. Στους χώρους υπήρχαν μηχανήματα ζωτικών σημείων και σκευάσματα φυσιολογικού ορού.

Το παράδοξο είναι, και το επισημαίνει η Επιτροπή, ότι το ένα τουλάχιστον μηχάνημα, αυτό του 2021 δεν υπήρχε το 2025 σε έλεγχο που είχαν κάνει.

«Είμαι η θεράπουσα γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη»

Η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι είναι η θεράπουσα γιατρός του τραγουδιστή, ο οποίος μπήκε για θεραπεία στο μηχάνημα που αποκτήθηκε το 2026. Ελέγχθηκε το ιστορικό του μηχανήματος ενδελεχώς και διαπιστώθηκε ότι στο μηχάνημα είχε καταγραφεί λειτουργία 42 λεπτών στην περίπτωση του συγκεκριμένου ασθενούς.

Η Επιτροπή ζήτησε από τη γιατρό να το βάλει σε λειτουργία και κατά τη διαδικασία κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας, παρόλο που διενεργήθηκαν όλα τα βήματα προετοιμασίας έναρξης εξέτασης και αποσύνδεσης ασθενούς. Το συμπέρασμα ήταν για τους αστυνομικούς ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει στον Γιώργο Μαζωνάκη τουλάχιστον για 42 λεπτά.

Στο δωμάτιο με το παλαιότερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης υπήρχε μέσα σε ντουλάπα το μηχάνημα φυγόκεντρου, για το οποίο η κα. Γάκα είχε δηλώσει στον ΙΣΑ ότι το είχε απομακρύνει, κατόπιν συστάσεως από προηγούμενη αυτοψία.

«Δεν έκαναν καρδιολογική εκτίμηση»

Οι εκπλήξεις για την Επιτροπή του ΙΣΑ δεν είχαν τέλος κατά την αυτοψία, καθώς από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση, ούτε καρδιογράφημα ασθενών στις θεραπείες πλασμαφαίρεσης.

Η Επιτροπή μετά τα όσα αδιανόητα είδε στο ιατρείο, πρότεινε την οριστική διακοπή του ιατρείου για την γιατρό και πρόστιμο 73.367,57 ευρώ .

Την ανάκληση λειτουργίας του ιατρείου του κατηγορούμενου γιατρού για έξι μήνες και πρόστιμο 14,673,51 ευρώ για τον εξοπλισμό που δεν νομιμοποιείται να έχει παθολογικό ιατρείο.

Ο ΙΣΑ μετά την εισήγηση της Επιτροπής αποφάσισε: