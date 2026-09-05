Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών «Ελ Αλαμέιν», καθώς και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), πραγματοποίησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Παρακολούθησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εφέδρων σε αντικείμενα Ειδικών Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», καθώς και εκπαιδευομένων του ΚΕΑΠ, σε αντικείμενα καταδρομών, διέλευσης στίβων και εμποδίων, εκκαθάρισης οικίας με τη συνδρομή στρατιωτικού σκύλου Ειδικών Δυνάμεων και παροχής πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο Tactical Combat Casualty Care.

Κατά την επίσκεψη, διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα, το υψηλό φρόνημα και το απαιτητικό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, το οποίο προετοιμάζεται για την εκτέλεση κάθε αποστολής.