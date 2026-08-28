O Υφυπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, Masahisa Miyazaki, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας. Τον Ιάπωνα αξιωματούχο υποδέχθηκε με τιμές ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επιβεβαιώνοντας το καλό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στην αποστολή συμμετείχε και ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koichi Ito, ο οποίος συνόδευε τον κ. Miyazaki κατά τις συνομιλίες και την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Υφυπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας επισκέφθηκε την 356 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, το έργο και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της 112 Πτέρυγας Μάχης, ενώ στη συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους της Μοίρας και συνομίλησε με το προσωπικό.

Η επίσκεψη αποτέλεσε ευκαιρία για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και της Ιαπωνικής πλευράς στον τομέα της Άμυνας, καθώς και για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.