Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στο Seefeld της Αυστρίας, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση «Moving MountAIns».

Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο της συνάντησης, με τη συμμετοχή υψηλών αξιωματούχων από ολόκληρη την υφήλιο οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής έρευνας, θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και η ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης σε προϊόντα διττής χρήσης.