Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση, με τους θανάτους βρεφών, καθώς η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα 27/04 στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με μια ακόμη πτυχή της έρευνας: τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, τον Αύγουστο του 2024.

Κατά την άφιξή της, και ερωτηθείσα από δημοσιογράφους για το αν έχει εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι», αρνούμενη οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ξανά και ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.

Η απολογία της κατηγορουμένης, όταν αυτή πραγματοποιηθεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, -σύμφωνα με το patrisnews– καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης.