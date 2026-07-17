Ο τέταρτος συλληφθείς για τον εμπρησμό και την φονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και αναμένεται σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, να οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθεί.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές Αρχές έχουν περάσει χειροπέδες σε τέσσερα άτομα. Πρόκειται για τον 24χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, το ζευγάρι που οργάνωσε και εκτέλεσε τον εμπρησμό στο διαμέρισμα – ορμητήριο του 24χρονου (οι τρεις τους έχουν ήδη προφυλακιστεί) και τον 25χρονο άνδρα, που συνελήφθη χθες, Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Το απολογητικό υπόμνημα του 24χρονου και οι διευκρινιστικές απαντήσεις του, οδήγησαν στη σύλληψη του τέταρτου μέλους της εγκληματικής ομάδας.

Ο 25χρονος που θα οδηγηθεί σήμερα στην Ανακρίτρια είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος δήλωσε πως απλά έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του στον φοιτητή που μαζί με τον 29χρονο και την 26χρονη οργάνωσαν τη φονική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, το βράδυ της 26ης Ιουνίου, τέσσερις ημέρες πριν τον εμπρησμό, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βρέθηκε με τον 25χρονο σε μια καφετέρια παρέδωσε τα κλειδιά και έπειτα πήγε να μείνει στο σπίτι της γιαγιάς του.

Ο τέταρτος εμπλεκόμενος στην υπόθεση είχε πει στον 24χρονο ότι θέλει τα κλειδιά για να μείνει κάποιος φίλος του και αφού οι δυο τους γνωρίζονταν για πολλά χρόνια, ο νεαρός άνδρας τον εμπιστεύτηκε, χωρίς να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις. Ο 25χρονος με τη σειρά του παρέδωσε τα κλειδιά στον 29χρονο και την 26χρονη, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η επίθεση και η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα να χάσει τη ζωή της.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να εξακριβωθούν οι ρόλοι των συλληφθέντων, καθώς και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.