Τις απαντήσεις τους στο βαρύ κατηγορητήριο, για τη φονική επίθεση στην Marfin, δίνουν σήμερα 14/07 στην 3η Τακτική Ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για την τραγωδία που κόστισε την ζωή σε 3 εργαζόμενους τον Μάιο του 2010. Ο εμπρησμός της Marfin οδήγησε σε φρικτό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο κτήριο την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια, τον 36χρονο Επαμεινώνδα Τσακάλη και την 32χρονη έγκυο, Αγγελική Παπαθανασοπούλου.

Οι κατηγορούμενοι, που οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια- θα αντικρούσουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, όπως αποκάλυψαν χθες οι συνήγοροί τους.

Οι δύο 42χρονοι, σύμφωνα με την υπεράσπιση τους, αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας. «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων που κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση, με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες» ανέφερε ο συνήγορος ενός εκ των δύο κατηγορουμένων, Θανάσης Καμπαγιάννης.

Αμφισβητούν επίσης την αξιοπιστία του ανώνυμου email που φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στην έρευνα των Αρχών. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων τονίζει ότι πρέπει να διενεργηθεί έρευνα ώστε να εντοπιστεί ο αποστολέας του ηλεκτρονικού μηνύματος για να κληθεί να καταθέσει στην Ανάκριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, μετά από αντιπαραβολή φωτογραφιών λίγο πριν την επίθεση στην τράπεζα με άλλες, που κατασχέθηκαν το 2020 από πρόσωπο του αντιεξουσιαστικού χώρου και είχαν τραβηχτεί σε διακοπές το 2009, προκύπτουν ιδιαίτερα αντικείμενα, όπως καπέλα και σακίδια πλάτης, τα οποία “συνδέουν” τους κατηγορούμενους με άτομα που εικονίζονται στον χώρο του φονικού εμπρησμού.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών Ανακρίτρια και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.