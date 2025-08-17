«Σκέπασε» το Αιγαίο ο καπνός και η μυρωδιά καμένου, από τη φωτιά που μαίνεται στα Δαρδανέλια της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες.

Η φωτιά με το ισχυρό πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Κεπέζ και επεκτάθηκε γρήγορα στο Γκιουζελγιαλί, με αποτέλεσμα να εκκενώνονται οι οικισμοί ο ένας μετά τον άλλον.

The out of control fire is spreading fast in the Gelibolu district of Çanakkale, Turkey…🔥🔥 🔥pic.twitter.com/ilVeOvkgGh — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 16, 2025

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς ο καπνός πνίγει ήδη το Αιγαίο, με την μυρωδιά της καμένης γης να φτάνει μέχρι την Άνδρο.

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια «πνίγει» με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που είναι έντονη και στην Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς.

«Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα» όπως συμπληρώνει ο ίδιος.

🔥ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΔΑΡΔΑΝΈΛΙΑ

Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που ειναι έντονη και στην #Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι… pic.twitter.com/fegg7bGy6C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 17, 2025

Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα».