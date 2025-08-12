Στην Εισαγγελία θα βρεθεί αύριο ο δικηγόρος του προφυλακισμένου πρώην αστυνομικού και γνωστού ΤιΚ ΤοΚερ για τη διαρροή των συνομιλιών του εντολέα του . Ο κ.Θεόδωρος Καραγιάννης,στο δελτίο τύπου που εξέδωσε πριν από λίγο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι :

«Η εντελώς αποσπασματική αναφορά σε αυτές, χωρίς να συνδέεται με περιστατικά, χωρίς να γνωρίζουμε τη «σχέση» με το συνομιλητή, το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκε και αν αποτελεί ειλικρινή δήλωση ή απλά «συζήτηση χωρίς πραγματικό αντικείμενο» δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο ενοχής.

Εξάλλου, αν κάποιος αναγνώσει όλες τις σχετικές συνομιλίες καθίσταται εύκολα σαφές, ότι πολλά από τα στοιχεία, που παρουσιάζονται ως «παράνομα» αναιρούνται – δικαιολογούνται στις ίδιες τις συνομιλίες, όπως ενδεικτικά τα σχετικά χρηματικά ποσά, τα οποία προκύπτει, ότι δηλώθηκαν νομίμως στις αρμόδιες αρχές.

Ο νομοθέτης προστατεύει απόλυτα το απόρρητο το συνομιλιών των πολιτών και απαιτεί αυστηρές δικονομικές – διαδικαστικές προϋποθέσεις για την παραβίαση αυτού, ακριβώς γιατί η αποσπασματική αναπαραγωγή προφορικού λόγου στα πλαίσια προσωπικών συζητήσεων, χωρίς το κατάλληλο «γεγονοτικό υπόβαθρο», θα μπορούσε να καταστήσει τον καθένα ύποπτο τέλεσης πράξεων.

ΤΕΛΟΣ, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, πώς διέφυγε, ότι στο ίδιο το διαβιβαστικό και ειδικότερα στο συμπέρασμα των διενεργούντων την αυτεπάγγελτη προανάκριση του αρ. 245 παρ. 2 ΚΔΠ, ο συντάξας αυτού ανακριτικός υπάλληλος αναφέρει: «Από την ανάλυση και αξιολόγηση …….δεν προέκυψαν επικοινωνίες που παρουσιάζουν ποινικό ενδιαφέρον» .