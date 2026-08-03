Η Αστυνομία ανέλαβε επισήμως την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος με την σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τύπου Bell χθες Κυριακή στην Ψάθα σε επιχείρηση κατάσβεσης, κατά την οποία ανασύρθηκαν νεκροί δύο χειριστές.

Η σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

«Σχετικά με το περιστατικό της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου BELL, που σημειώθηκε χθες (2/8/2026) κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, επισημαίνεται ότι, κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, για τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».

Δεν υπάρχει αναφορά για τεχνική βλάβη

Τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, πιθανότατα λόγω ανθρώπινου λάθους και εξαιτίας της έντασης των δύσκολων στιγμών, καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για τεχνική βλάβη, όπως επισημαίνεται από την εταιρεία μίσθωσής τους.

Την ώρα της σύγκρουσης ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη και ακολούθησε η πτώση των δύο ελικοπτέρων, με το ένα εξ’ αυτών να συντρίβεται σε χαράδρα, ενώ το δεύτερο να συνεχίζει για λίγο την πορεία του, με τον πιλότο να διατηρεί τον έλεγχό του και να το προσγειώνει.

Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου

Η τελευταία χρονολογικά εξέλιξη στις 5:15 μ.μ. αναφέρει ότι οι πιλότοι του ελικοπτέρου που δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα από τις επίγειες δυνάμεις διάσωσης, βρέθηκαν στο σημείο της πτώσης του, χωρίς τις αισθήσεις τους, με τους διασώστες να τους μεταφέρουν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 251 ΓΝΑ, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι νεκροί και ακολούθησε η σχετική ανακοίνωση. Πρόκειται για τον Δανό πιλότο του ελικοπτέρου και τον Έλληνα συγκυβερνήτη-συντονιστή.

Το βίντεο της σύγκρουσης

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ελικόπτερα ήταν μισθωμένα για να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Απογειώθηκαν από το ελικοδρόμιο της Ελευσίνας. Οι πιλότοι στα ελικόπτερα είναι Δανός και Βρετανός, ενώ οι συγκυβερνήτες-συντονιστές είναι Έλληνες. Από την πτώση του ενός ελικοπτέρου προκλήθηκε μεγάλη φωτιά στο σημείο όπου κατέπεσε, εξαιτίας της διαρροής καυσίμων, από τα ντεπόζιτά του.

Σώοι οι επιβαίνοντες στο πρώτο ελικόπτερο

Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου που κατάφερε να προσγειωθεί εντοπίστηκε, και οι δύο επιβαίνοντες ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής είναι καλά στην υγεία τους. Πραγματοποιήθηκε ακολούθως μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του σημείου που κατέπεσε το δεύτερο ελικόπτερο, του οποίου ο κυβερνήτης είναι Δανός και ο συντονιστής Έλληνας. Ωστόσο από τη στιγμή που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη βεβαιότητα για την κατάσταση της υγείας τους. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές από το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Τραυματίας είναι ο συγκυβερνήτης – συντονιστής, του πρώτου ελικοπτέρου, ενώ ο Βρετανός πιλότος που ειδοποίησε το επιχειρησιακό κέντρο για τη σύγκρουση είναι σώος με ελαφρά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα του ΕΚΑΒ ενώ ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για το πλήρωμα του δευτέρου ελικοπτέρου.

Τα δύο μέλη του πληρώματος του πρώτου ελικοπτέρου που εντοπίστηκαν σώα, όπως και τα δύο μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου που εντοπίστηκαν αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους, μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι νεκροί.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές».

Πρώτη είδηση στα διεθνή ΜΜΕ η σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα

Τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης κάνει η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell 214, τα οποία επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Ψάθας στη Δυτική Αττική.

Η δραματική είδηση μεταδόθηκε άμεσα από μεγάλα διεθνή πρακτορεία και τηλεοπτικά δίκτυα, καθώς τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν την ώρα που συμμετείχαν στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης.

Τι λένε οι ειδικοί για το δυστύχημα

Παντ. Φραγκούλης: «Πρόκειται για ένα τραγικό λάθος που αποτυπώνεται και στο βίντεο»

Μία πρώτη εικόνα για τα αίτια που προκάλεσαν το αεροπορικό δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που στοίχισε τη ζωή στους δύο επιβαίνοντες του ενός, προσπάθησε να δώσει ο εμπειρογνώμονας-πιλότος Παντελής Φραγκούλης, σε δηλώσεις του στο Mega.

Όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Φραγκούλης πρόκειται για ένα τραγικό λάθος που αποτυπώνεται και στο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στον αέρα, αν επιβεβαιωθεί ότι ένα εξ αυτών ήταν συντονιστικό. Αυτό, γιατί απαγορεύεται συντονιστικό ελικόπτερο να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τα ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού και ελιγμούς για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όπως τόνισε ο κ. Φραγκούλης πρέπει να διευκρινιστεί από την Πυροσβεστική ο ρόλος του δευτέρου ελικοπτέρου, αν ήταν συντονιστικό ή αν ήταν και αυτό πυροσβεστικό.

Φ. Καραϊωσηφίδης: «Έχουμε ένα θαύμα και μια τραγωδία ταυτόχρονα»

Την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων σχολίασε μιλώντας στο OPEN o αεροναυπηγός Φαίδωνας Καραϊωσηφίδης.

Όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Καραϊωσηφίδης, τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατέπεσαν με διαφορετικό τρόπο. Όπως σημείωσε, ένα ελικόπτερο συνετρίβη και κατέπεσε σε συντρίμμια, ενώ στο άλλο ο χειριστής είχε τη δυνατότητα ελέγχου.

Το πρώτο ελικόπτερο συνετρίβη στον αέρα έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Όπως εξήγησε, το ατύχημα σημειώθηκε όταν τα πέδιλα του ελικοπτέρου που ήταν ψηλότερα ακούμπησαν το στροφείο του ελικοπτέρου που ήταν χαμηλότερα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί το κιβώτιο μετάδοσης και οι δύο κινητήρες, κι αυτό είχε σα συνέπεια να προκληθεί τουλάχιστον μία έκρηξη. Ό,τι απέμεινε από την έκρηξη, κατάληξε στο έδαφος σε συντρίμμια.

Κατόπιν, ο κ. Καραϊωσηφίδης αναφέρθηκε στο άλλο ελικόπτερο. Όπως σημείωσε, το ελικόπτερο μετά τη σύγκρουση στον αέρα παρέμεινε αυτούσιο, με τον χειριστή του να έχει τη δυνατότητα ελέγχου του, ο οποίος κατάφερε στη συνέχεια να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

«Σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα θαύμα και μία τραγωδία από την άλλη», σημείωσε κατά τις δηλώσεις του ο κ. Καραϊωσηφίδης αναφορικά με το αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

Αντιπτέραρχος ε.α. Β. Βρεττός: «Κανείς δεν είδε κανέναν, με αποτέλεσμα να γίνει το ατύχημα»

Μία πρώτη εκτίμηση για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που σημειώθηκε ανάμεσα σε Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Αγία Παρασκευή, έκανε και ο Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, Βασίλης Βρεττός με δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Ο κ. Βρεττός ξεκίνησε αναφέροντας πως σε κάθε ατύχημα ή δυστύχημα, υπάρχει μία αλυσίδα γεγονότων που κάθε κρίκος συμβάλει στο τελικό αποτέλεσμα.

Όπως σημείωσε ο κ. Βρεττός, από μία πρώτη ανάλυση του βίντεο της στιγμής της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, φαίνεται ότι οι χειριστές τους δεν είχαν οπτική επαφή. Εξήγησε ότι το ένα ελικόπτερο (αυτό που ήταν ψηλότερα) ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και δεν είδε το ελικόπτερο που ήταν από κάτω, καθώς δεν είχε οπτική επαφή.

Αντίστοιχα, ο χειριστής του άλλου ελικοπτέρου, όπως φαίνεται, κάνει μία μικρή στροφή προς τα δεξιά λίγο πριν τη σύγκρουση, η οποία πιθανώς να έκανε πιο ευμενείς τις συνθήκες του ατυχήματος. Και σε αυτήν την περίπτωση ο χειριστής δεν είχε οπτική επαφή.

«Κανείς δεν είδε κανέναν, με αποτέλεσμα να γίνει το ατύχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως ο πτέραρχος ε.α. σημείωσε ότι προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια πίσω από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε μία σειρά ερωτημάτων, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ρόλο έπαιξε ο κάθε υπεύθυνος, όπως ποιος έκανε τον συντονισμό, γιατί τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο ύψος, αν υπήρχε διαχωρισμός των ελικοπτέρων, και αν ναι, ποιος ήταν αυτός.