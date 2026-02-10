Με κουρεμένα μαλλιά, καθαρό βλέμμα και λόγια καρδιάς, ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο, μακριά από το νησί του και κοντά στους γιατρούς, που έχουν αναλάβει τη θεραπεία του. Τον τελευταίο μήνα βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει, προκειμένου να ακολουθήσει τις κατάλληλες ιατρικές θεραπείες και συγκεκριμένη αγωγή.

Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε τη δύσκολη διαδρομή από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και σήμερα, αλλά και το τεράστιο κύμα στήριξης που δέχθηκε, μετά από τη δημόσια αποκάλυψη του προβλήματος της υγείας του. Όπως εξήγησε, αμέσως μετά τη διάγνωση, χρειάστηκε να μετακινηθεί από τον Άη Στράτη στην πρωτεύουσα για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε να καθοριστεί με ακρίβεια ο τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας από την οποία πάσχει.

«Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω εδώ, ώστε να «πατήσουμε τον καρκίνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία της άμεσης και σωστής θεραπευτικής προσέγγισης.

Αναφερόμενος στο πώς εντόπισε το πρόβλημα, αποκάλυψε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα υπέφερε από έντονους πόνους στο πόδι, χωρίς αρχικά να δώσει την απαραίτητη σημασία. «Με πονούσε για πολύ καιρό το πόδι μου, μέχρι που ένας συνεργάτης με πήγε για μαγνητική. Ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε και από εκεί ξεκίνησαν όλα», είπε.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και των προληπτικών εξετάσεων

Ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους. «Δεν πρέπει να αναβάλλουμε τις εξετάσεις για την υγεία μας. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει, πρέπει να το ελέγχεις. Εγώ καθυστέρησα, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει τα πράγματα πολύ χειρότερα», σημείωσε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου μετά την εξομολόγησή του. «Έλαβα δεκάδες μηνύματα αγάπης και στήριξης, ακόμα και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν προσωπικά. Αυτό μου έδωσε τεράστια δύναμη», είπε εμφανώς φορτισμένος.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε πως αυτή η περιπέτεια άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή: «Πάντα ήμουν αισιόδοξος, αλλά πλέον τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό. Κάθε μέρα έχει άλλη αξία».