Ο αρχηγός Χερσαίων Δυνάμεων της Αυστρίας αντιστράτηγος Martin Dorfer, πραγματοποίησε, από την Τρίτη 21 έως και σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, μετά από πρόσκληση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, χθες, Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο αρχηγός ΓΕΣ υποδέχτηκε στο στρατόπεδο «Παπάγου» τον ομόλογό του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η ενίσχυση των δεσμών των δύο Στρατών μέσω επαύξησης των δράσεων διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας.

Στη συνέχεια, ο αρχηγός Χερσαίων Δυνάμεων της Αυστρίας επισκέφτηκε τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου ενημερώθηκε για το έργο της Σχολής και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της.

Έπειτα, επισκέφθηκε το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ, όπου ενημερώθηκε για το έργο και την αποστολή του, περιηγήθηκε στα Εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης και Σχεδίασης και παρακολούθησε στατική επίδειξη μη επανδρωμένων συστημάτων.