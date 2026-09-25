Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Παπάγου» η πρώτη επίσημη συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, με τον Ναύαρχο George M. Wikoff, Διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης Συμμαχικών Δυνάμεων Νάπολης (Joint Force Command Naples – JFCNP) του NATO και των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ σε Ευρώπη και Αφρική.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, που βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της αρχικής του περιοδείας. Η επίσκεψη αυτή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των αμυντικών σχέσεων που διατηρεί η χώρα μας με τη Συμμαχία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να αντάλλαξουν απόψεις για τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, ενώ παράλληλα εξέτασαν τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, πριν τη μετάβασή του στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής σημασίας, με έμφαση στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας, καθώς και στη συνεργασία στο πλαίσιο της Συμμαχίας. Ακολούθησε ενημέρωση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δραστηριοτήτων του ΓΕΕΘΑ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Διοικητής της JFC Naples, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Η Διακλαδική Διοίκηση Συμμαχικών Δυνάμεων Νάπολης αποτελεί μία από τις επιχειρησιακές διακλαδικές διοικήσεις του NATO και έχει σημαντικό ρόλο στην αποτροπή και άμυνα της Συμμαχίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην νότια πτέρυγά της. Παράλληλα, σχεδιάζει και συντονίζει διακλαδικές ασκήσεις και δραστηριότητες, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Συμμαχικών δυνάμεων.