Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που περιλαμβάνει συναντήσεις, ομιλίες και τιμητικές διακρίσεις.

Το πρόγραμμα του Παναγιωτάτου ξεκινά στις 18:00 με την καθιερωμένη επίσκεψη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο.

Αμέσως μετά, στις 19:00, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεταβεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Σε ειδική τελετή στην Αίθουσα Τελετών, ο Δήμος Αθηναίων θα του απονείμει την τιμητική διάκριση «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς», αναγνωρίζοντας το διεθνές έργο του για την προστασία του φυσικού κόσμου.

Η ιστορική ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων, κορυφαία στιγμή της επίσκεψης αποτελεί η αυριανή ημέρα, Τρίτη 5 Μαΐου. Είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στο ελληνικό Κοινοβούλιο (1999), ο κ.κ. Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 13:00.

Η συνεδρίαση, που πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, θα λάβει χώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Η παρέμβαση του Πατριάρχη θεωρείται ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας, δεδομένης της κρίσιμης διεθνούς συγκυρίας με τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Κακλαμάνης θα απονείμει στον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής, ενώ θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Σημειώνεται πως ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος μια εμβληματική διαδρομή 35 ετών στην πατριαρχική θητεία και 65 ετών ιερατικής αποστολής.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη, 7 Μαΐου, με την εκδήλωση «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο» στο Θέατρο Παλλάς, υπό τη διοργάνωση της ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».

Την Παρασκευή, 8 Μαΐου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφθεί τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, τιμώντας τα 190 χρόνια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Εκεί, παρουσία του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, θα τελέσει Τρισάγιο και θα συνομιλήσει με τη μαθητική κοινότητα.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα τιμήσει τον Παναγιώτατο με τον «Χρυσό Σταυρό μετά δάφνης» για το πολυσχιδές φιλανθρωπικό του έργο. Η τελετή θα κλείσει με ένα εντυπωσιακό drone show, αφιερωμένο στις πανανθρώπινες αξίες που πρεσβεύει ο Οικουμενικός Θρόνος και ο Οργανισμός.