Σειρά κρίσιμων επαφών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τον ρόλο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σηματοδοτεί η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CEUMC), Στρατηγός Sean Clancy.

Ο ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος έτυχε επίσημης υποδοχής από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στο πλαίσιο συνομιλιών που εστιάζουν στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και την ενίσχυση των κοινών αμυντικών πρωτοβουλιών.

Πριν από τη μετάβασή του στις εγκαταστάσεις του επιτελείου, ο Στρατηγός Sean Clancy βρέθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, όπου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αποτίοντας φόρο τιμής στους πεσόντες των εθνικών αγώνων. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την απόδοση των προβλεπόμενων στρατιωτικών τιμών, δίνοντας τον εναρκτήριο τόνο στο επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψής του στη χώρα μας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής σημασίας, με έμφαση στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας, ενώ ακολούθησε ενημέρωση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δραστηριοτήτων του ΓΕΕΘΑ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Σημειώνεται πως η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Military Committee – EUMC) αποτελεί το ανώτατο στρατιωτικό όργανο του Συμβουλίου της ΕΕ, παρέχοντας στρατιωτικές συμβουλές και κατευθύνσεις για τις στρατιωτικές δραστηριότητες, αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης.