Επίσκεψη υπό άκρα μυστικότητα στην Αθήνα πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο στενός συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Έλληνα διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, ενώ στο πρόγραμμά περιλαμβάνονταν και άλλες συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αν και δεν έχει γίνει γνωστή η ατζέντα της συζήτησης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια των συνομιλιών κυριάρχησε η παρουσία περίπου 300 μελών του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος που εκτιμάται ότι βρίσκονται στη χώρα μας την τελευταία τετραετία, καθώς και η δραστηριότητα των δικτύων παράνομης διακίνησης μετανστών από τα τουρκικά παράλια.

Οι δύο πλευρές φέρεται πως εξέτασαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη συντονισμένη συνεργασία των αστυνομικών αρχών Ελλάδας και Τουρκίας σε θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της κατασκοπείας. Επίσης στην ατζέντα φέρεται να ήταν και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση ή τοποθέτηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τη συνάντηση αυτή.