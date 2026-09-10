Όλοι έπεσαν από τα σύννεφα. Σαν να μην είχαν ξανακούσει για τα ιδιωτικά ιατρεία, εν είδη κλινικών, στην υπηρεσία της Ελίτ, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Λέτε και δεν γνώριζαν την συγκεκριμένη δομή νοσηλείας για «ειδικούς πελάτες» στην καρδιά του Κολωνακίου, στην Καρνεάδου, πέντε μόλις βήματα από το μεγαλύτερο Θεραπευτήριο της χώρας.

Σαν να μην είχαν ακούσει ποτέ οι Δημοσιογράφοι, ο Ιατρικός Σύλλογος, το Υπουργείο Υγείας, η ίδια η Ασφάλεια που γνωρίζει από την ανάποδη το πετσί των πολιτών, το τι συνέβαινε στην περίφημη πολυκατοικία, όπου κουμάντο έκανε η «Γυναικολόγος» σε αιματολογικά, καρδιολογικά και παθολογικά ζητήματα.

Ζούμε στην χώρα της απόλυτης υποκρισίας. Όλα επιτρέπονται μέχρι την στιγμή που σπάει ο διάολος το ποδάρι του και αποκαλύπτεται με δραματικό και σαρωτικό συνάμα τρόπο η ανομία! Μα είναι μαθηματικά βέβαιο πως σε μία επαναλαμβανόμενη ακολουθία ανομίας, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς όπως αυτός της Υγείας, κάποια στιγμή θα συμβεί το μεγάλο λάθος. Κάτι θα πάει στραβά.

Τότε, μπροστά στην δημόσια κατακραυγή, το Κράτος έρχεται εκ των υστέρων να καταγγείλει όλα αυτά που αυτό το ίδιο θα έπρεπε να είχε προνοήσει ώστε να μην συμβούν. Πάντα εκ των υστέρων και ο Ιατρικός Σύλλογος. Πάντα εκ των υστέρων οι Αρχές Ασφαλείας. Πάντα εκ των υστέρων. Όμως τα ύστερα τιμούν τα πρώτα λένε οι θυμόσοφοι.

Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στο ιατρικό κρεβάτι στην Οδό Καρνεάδου, με την «Γυναικολόγο» να του έχει τοποθετήσει τον πρώτο από τους δύο φλεβοκαθετήρες, για να φιλοτιμηθεί ο Υπουργός Υγείας και να ανακοινώσει πως το εν λόγω ιδιωτικό ιατρείο δεν διαθέτει άδεια για πλασμαφαίρεση. Τι ακριβώς έκαναν τόσον καιρό οι υπηρεσίες σας, κύριε Υπουργέ;

Έπρεπε να αφήσει την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής για να αναγκαστεί ο Ιατρικός Σύλλογος να παραδεχτεί πως η εν λόγω επέμβαση – θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον σε τρία Δημόσια Νοσοκομεία των Αθηνών;

Έπρεπε να υπάρξει θάνατος για να αποκαλυφθεί πως στην Οδό Καρνεάδου, λειτουργούσε παράνομα μία μονάδα θεραπείας, όχι με ένα, αλλά με δύο ειδικά μηχανήματα, τα οποία, προσοχή, δεν είχαν δηλωθεί.

Το ιατρείο δεν διέθετε απινιδωτή. Το προσωπικό δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει διαδικασία ανάνηψης. ΚΑΡΠΑ. Έπρεπε να περιμένει το ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε μεν αλλά χάθηκαν 7 πολύτιμα λεπτά. Κατάντια.

Αλήθεια, μας δουλεύουν συλλογικά; Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα; Μας εξαπατούν συστηματικά;

Το Κράτος, πόσο δε μάλλον το …. πολυθρύλητο «Επιτελικό Κράτος», υποτίθεται πως λειτουργεί με βασική αρχή την πρόληψη. Προνοεί για να μην θρηνούμε αδικαιολόγητες απώλειες.

Οι νόμοι και οι κανόνες θεσπίζονται για να θωρακίζεται η κοινωνία από την συστηματική απάτη. Οι εντολές και τα διατάγματα υπάρχουν, προκειμένου να καθίσταται απαγορευτική η ανομία.

Δεν ενδιαφέρει κανέναν αν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας διαπιστώνει εκ των υστέρων την βιβλική καταστροφή στην Δυτικής Αττικής και την Βοιωτία. Αδιαφορεί ο πολίτης όταν εκ των υστέρων ο Υπουργός Υγείας διαπιστώνει πως στην καρδιά της Πρωτεύουσας λειτουργεί παράνομα ένα ιδιωτικό ιατρείο, του οποίου η δραστηριότητα είναι μάλιστα επικίνδυνη για την σωματική ακεραιότητα ασθενών.

Στα παλαιά υποδήματα των πολιτών η εκ των υστέρων γνωμάτευση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών περί παράνομης λειτουργίας του εν λόγω ιδιωτικού ιατρείου.

Πάντα οι Ελίτ σε όλον τον κόσμο διατηρούσαν και διατηρούν, αλλά δυστυχώς και θα διατηρούν, προνομιακές δομές, «ειδικές φωλιές» που λειτουργούν πέρα και πάνω από τον νόμο, προκειμένου να ικανοποιούνται οι δικές τους οι ανάγκες. Το ζήτημα βρίσκεται αλλού: Στο εάν το Κράτος, οι θεσμοί και οι αρμόδιοι ανέχονται αυτές της ανομίες, «διευκολύνοντας» εν τέλει την συστηματική παραβίαση των νόμων.

Διότι αυτό συνέβαινε στην Καρνεάδου. Το Κράτος, οι θεσμοί και οι αρμόδιοι συνειδητά εθελοτυφλούσαν!

Για του λόγου το αληθές, δείτε παρακάτω την διαφήμιση στο Διαδίκτυο της εν λόγω «κλινικής» δηλαδή του παράνομου ιατρείου και μάλιστα αγγλιστί για να πεισθούν και οι «κουτόφραγκοι» πελάτες.

Το τραγικό είναι ότι τα ελληνικά ΜΜΕ συχνά δημοσιεύουν, ενίοτε σε σαρκαστικό τόνο, τραγικές περιπτώσεις ασθενών που έπεσαν στα χέρια «κομπογιαννιτών» στην γειτονική Τουρκία με δραματικά αποτελέσματα. Πρόκειται για ανάλογες περιπτώσεις όπως αυτή της Καρνεάδου. Περιπτώσεις τις οποίες πληροφορούμεθα όταν δυστυχώς είναι πλέον πολύ αργά!