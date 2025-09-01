Στην Εισαγγελία Χανίων οδηγήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (1/9), τα 48 μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Τα δεκάδες άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, συνελήφθησαν στις 31 Αυγούστου, κατόπιν μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και ένστολοι της αεροπορίας, αστυνομικός από το Ρέθυμνο, καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κρητική κοινωνία.

Οι συλληφθέντες λόγω του μεγάλου αριθμού, οδηγήθηκαν κατά ομάδες στην εισαγγελία.









Πηγή: flashnews.gr