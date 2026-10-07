Εκδήλωση μνήμης για τον Μακεδονικό Αγώνα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη παρουσία του Aρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα.

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Αρχηγός πηύθυνε χαιρετισμό και ακολούθησαν ομιλίες από τον πρώην υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΣ στρατηγό ε.α. Χαράλαμπο Λαλούση, τον διευθυντή Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων του ΓΕΣ αντισυνταγματάρχη (ΠΒ) Ιωάννη Μπόγρη και την πρόεδρο του δημοτικού αυμβουλίου του δήμου Κηφισιάς Βασιλική – Αμαλία Παπαδημητρίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Χριστόπουλος ως εκπρόσωπος τoυ Mακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β’, ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, ο εισαγγελέας του αναθεωρητικού δικαστηρίου Ευγένιος Γιαρένης, εκπρόσωποι των αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, μέλη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, η αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών, Μαργαρίτα Βάρσου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και λοιποί προσκεκλημένοι.