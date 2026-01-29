Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η άφιξη των δύο εκ των τριών τραυματιών από το σοκαριστικό και πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, του 28χρονου Μάριου και του 20χρονου Κωνσταντίνου με το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί και η διακομιδή των σορών των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με C-130.

Από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα φαίνεται να βγαίνει πρώτος ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος με ασθενοφόρο μεταφέρεται στο αεροδρόμιο της πόλης ώστε να τον παραλάβει το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και να τον μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο πατέρας του φανερά συγκινημένος είπε στην κάμερα των δημοσιογράφων: «Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Δείτε βίντεο από την στιγμή που οι τραυματίες βγαίνουν από το νοσοκομείο στην Τιμισοάρα:

Συγκλονίζει ο Μάριος από την Αλεξάνδρεια

Στο παρακάτω αποκλειστικό βίντεο του zougla.gr θα δείτε τη διακομιδή του συγκεκριμένου οπαδού στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, ο οποίος μίλησε σε Έλληνα δημοσιογράφο που κατέγραφε τη διακομιδή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, δίνοντάς του ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Η εικόνα του Μάριου συγκλονίζει. «Είμαι ο Μάριος» λέει με όση δύναμη του έχει απομείνει ο οπαδός του ΠΑΟΚ, που ήταν μέσα στο μοιραίο βανάκι, το οποίο συγκρούστηκε με το φορτηγό και παρέσυρε στον θάνατο επτά ανθρώπους.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της προσγείωσης του αεροσκάφους του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρουμανίας:

Οι δύο από τους τρεις επιζώντες θα επαναπατριστούν

Τους δύο από τους τρεις τραυματίες φιλάθλους του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας θα μεταφέρει τελικά το ειδικό αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, ο τρίτος τραυματίας αποφασίστηκε να χειρουργηθεί άμεσα στην Ρουμανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά η απόφαση ήταν να μεταφερθούν και οι τρεις επιζώντες του θανατηφόρου τροχαίου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο τραυματίες και έναν πολυτραυματία.

Την απόφαση για τον αν θα έμενε ο πολυτραυματίας στην Τιμισοάρα θα την λάμβανε η οικογένεια. Συνεπώς, με βάση τα τελευταία δεδομένα, οι δύο εκ των τριών επιζώντων θα μεταφερθούν μονάχα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Δείτε την ανάρτηση:

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Οι ρουμανικές Αρχές εντόπισαν φακέλους με ναρκωτικά στο βαν

Οι έρευνες για τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας είναι αδιάκοπες.

Μεταξύ άλλων, πρέπει να δοθούν απαντήσεις για το αν ευθύνεται το σύστημα lane assist με το οποίο είναι εφοδιασμένα τα νεότερα οχήματα.

Ωστόσο νέα σενάρια έρχονται στη δημοσιότητα, τα οποία κάνουν λόγο για κατοχή και κατανάλωση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το ρουμανικό μέσο «digi24.ro», οι Αρχές έχουν εντοπίσει ναρκωτικές ουσίες στο όχημα. Οι ανακριτές εξετάζουν πλέον αν κάποιοι από τους επιβάτες κατανάλωσαν ουσίες πριν το δυστύχημα, με ιδιαίτερη προσοχή στον οδηγό.

Το βασικό ερώτημα της έρευνας αφορά τη στιγμή που ο οδηγός του βαν αποκλίνει από τη λωρίδα του μετά από προσπέραση και συγκρούεται μετωπικά με την νταλίκα που κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

Οι Αρχές προσπαθούν να καταγράψουν με ακρίβεια τις κινήσεις του οδηγού, εξετάζοντας ταυτοχρόνως πιθανά ανθρώπινα λάθη ή τεχνικές βλάβες που μπορεί να συνέβαλαν στην τραγωδία.

Πηγές από το «digi24» αναφέρουν ότι κατά τις ιατρικές εξετάσεις ο οδηγός βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένες ουσίες, ενώ στο βαν φέρεται να υπήρχαν ενεργειακά ποτά, αλκοόλ και πακέτα με ναρκωτικά.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρουμανικό Μέσο, ο συνοδηγός είπε ότι ο 29χρονος οδηγός είχε καπνίσει και έκανε μερικές ρουφηξιές από κάνναβη λίγο πριν από το δυστύχημα.

Οι Ρουμάνοι ανακριτές έχουν πλέον δημιουργήσει ποινικό φάκελο για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια, ενώ συνεχίζουν να αναλύουν πλάνα του δυστυχήματος δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, ώστε να ανασυνθέσουν πλήρως τα γεγονότα.

Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν, αξιολογούνται για να διαπιστωθεί ο ρόλος του οδηγού και κάθε επιβάτη στην τραγωδία.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Οι φωτογραφίες των έξι αδικοχαμένων φίλαθλων του ΠΑΟΚ:

Πληροφορίες από digi24, opinia, thesspost