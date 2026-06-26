O Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιταλίας, Lieutenant General Antonio Conserva, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας , Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Ιταλός Αρχηγός επισκέφθηκε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, όπου είχε συνάντηση με τον Αρχηγό ΓΕΑ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιταλίας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΑ, επισκέφθηκε την 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, όπου τους υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Σμήναρχος Βασίλειος Τσαντήλας.

Κατά την παραμονή του στην 114ΠΜ, ενημερώθηκε για το έργο, την αποστολή και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Μονάδας, ενώ περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της.

Η συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας αποτυπώνεται διαχρονικά μέσω της συμμετοχής τους σε κοινές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.