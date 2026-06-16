Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, Στρατηγός Ροντόλφ Χαϊκάλ (General Rodolphe Haykal), ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται μετά από επίσημη πρόσκληση που του απηύθυνε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στο πλαίσιο των διαρκών επαφών που διατηρεί η Ελλάδα με χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Την Τρίτη, ο Αρχηγός του Λιβάνου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ στη συνέχεια έγινε δεκτός από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ».

Κατόπιν της επίσημης υποδοχής, ακολούθησε συνάντηση μεταξύ των δύο Αρχηγών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής σημασίας, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και τρόποι ενίσχυσης των δεσμών και της διμερούς συνεργασίας. Στη συνέχεια έλαβε χώρα ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δραστηριοτήτων του ΓΕΕΘΑ.