Κρίσιμες ώρες περνά μια 14χρονη κοπέλα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τήνου. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή, αλλά παραμένει σταθερή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτιδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε ένα άλλο ανήλικο άτομο.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και ερευνώνται, η νεαρή κοπέλα βρέθηκε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Η πτώση είχε ως συνέπεια να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι, υπομένοντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η διακομιδή και η πολύωρη επέμβαση

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου κρίθηκε επιβεβλημένη η διασωλήνωσή της. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, οργανώθηκε η επείγουσα διακομιδή της στην Αθήνα και την παρέλαβε το νοσοκομείο «Παίδων».

Αμέσως εισήχθη στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε μια πολύωρη και λεπτή επέμβαση. Η εγχείρηση στέφθηκε με επιτυχία και πλέον η 14χρονη παρακολουθείται στενά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να υποβληθεί σε νέα αξονική τομογραφία για να αξιολογηθεί η μετεγχειρητική της πορεία. Εφόσον τα αποτελέσματα των εξετάσεων το επιτρέψουν, η ιατρική ομάδα θα ξεκινήσει σταδιακά την προσπάθεια αφύπνισής της.