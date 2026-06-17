Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του σημείου όπου θα δημιουργηθεί η νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη έχει ξεκινήσει όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη από τα Χανιά, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αγυιά. Ο υπουργός έκανε λόγο για άμεση ανάγκη ενίσχυσης της διαχείρισης των ροών στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι το νησί αποτελεί πλέον την κύρια πύλη εισόδου, με τις αφίξεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, και ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί ο χώρος στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr έχει «κλειδώσει» η δημιουργία της νέας δομής σε ακίνητο ιδιώτη, που βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε επαφές με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και υπάρχει συμφωνία ως προς το πλαίσιο παραχώρησης, ενώ για τη λειτουργία του χώρου ως δομή προσωρινής φιλοξενίας θα απαιτηθούν τεχνικές παρεμβάσεις και εργασίες διαμόρφωσης ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες κυβερνητικές τοποθετήσεις, ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία δύο βασικών δομών στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Χανιά, με στόχο την ταχύτερη καταγραφή και διαχείριση των μεταναστών που φτάνουν στο νησί. Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για άσυλο θα οδηγούνται σε κλειστές δομές και θα ακολουθούν διαδικασίες επιστροφής εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Δικαστικές περιπέτειες για την προσωρινή φιλοξενία στο λιμάνι του Ηρακλείου

Την ίδια ώρα, το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο παραμένει ανοιχτό, με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την εκκένωση του χώρου στο παλιό ψυγείο του λιμένα, όπου εξακολουθούν να φιλοξενούνται μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής, ενώ η κύρια εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει οριστεί για τις 24 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΛΗ, η χρήση του συγκεκριμένου χώρου έχει ξεπεράσει τον προσωρινό χαρακτήρα που είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς πλέον χρησιμοποιούνται όχι μόνο υπαίθριοι χώροι αλλά και κτιριακές εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επανέλθει στο προσκήνιο με την εκδίκαση της υπόθεσης, την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη συνεχίζουν να δημιουργούν αυξημένες ανάγκες διαχείρισης και φιλοξενίας.