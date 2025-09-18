Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε προ ολίγου ο 32χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για την σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών και μίας ενήλικης γυναίκας στο Αιγάλεω.

​Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

​Παράλληλα, οι αρχές εκτέλεσαν και ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του για σοβαρότερη υπόθεση. Συγκεκριμένα, ο 32χρονος κατηγορείται επίσης για εμπρησμό, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους.

Είχε συλληφθεί 20 φορές για διάφορα αδικήματα

O 32χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για τις υποθέσεις εμπρησμού και των παρενοχλήσεων, ωστόσο είχε συλληφθεί στο παρελθόν 20 φορές για διάφορα αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παλαιστίνιος εισήλθε στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και δήλωσε πως είναι πρόσφυγας πολέμου και έτσι του δόθηκε άδεια παραμονής στη χώρα, ωστόσο τώρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία να επανεξεταστεί το καθεστώς ασύλου που είχε λάβει.

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Το πλούσιο, ποινικό παρελθόν του 32χρονου περιλαμβάνει και την εμπλοκή του σε μία υπόθεση Απόπειρας Ανθρωποκτονίας τον περασμένο Μάιο. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε ένα άλλο άτομο, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, δεν τήρησε ούτε αυτούς καθώς τον τελευταίο μήνα δεν εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα με αποτέλεσμα οι Αρχές να τον αναζητούν.

Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος Παλαιστίνιος που επιτέθηκε σε γυναίκες στο Αιγάλεω.

Μάλιστα ο 32χρονος, που έβαζε και τις φωτιές στον Υμηττό, σύμφωνα με το MEGA φέρεται να ισχυρίστηκε στους πυροσβέστες ότι τον προσέγγισε άλλο μέλος του ISIS σε κάποιο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τουρκία, ο οποίος ακούει στο όνομα «Mohamed».

Ο 32χρονος μάλιστα φέρεται να είπε: «Για κάθε εμπρησμό μου έδιναν 100 ευρώ. Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές».