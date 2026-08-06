Το «κατώφλι» της Ευελπίδων πέρασε, το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας στη Κυψέλη, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο νεαρός άνδρας επιμένει ότι δεν ήταν εκείνος που σκότωσε την 38χρονη, αντ΄αυτού ισχυρίζεται ότι βρήκε τη σορό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο, όπου εκείνη διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Κυψέλη.

Στην κατάθεση του στις Αρχές περιέγραψε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου, μπήκε στο μπάνιο και αντίκρισε την 38χρονη γυναίκα στο πάτωμα. «Της μίλησα δύο – τρεις φορές, αλλά δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», ανέφερε στους άνδρες της αστυνομίας.

Εικόνες από την μεταφορά του νεαρού άνδρα στην Ευελπίδων:

Ο 26χρονος «δείχνει» άγνωστο ηλικιωμένο για τη δολοφονία της Βρετανίδας

Ο νεαρός αποδίδει κομβικό ρόλο στην υπόθεση σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο αναφέρει μόνο με το μικρό όνομα «Νίκος». Όπως υποστηρίζει, τον συνάντησε στην περιοχή του Πανελληνίου και εκείνος του πρότεινε να αναλάβει την εξαφάνιση της σορού, ζητώντας ως αντάλλαγμα χρηματικό ποσό.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι πήρε τις τραπεζικές κάρτες της Βρετανίδας προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα που του ζητήθηκαν, ενώ στη συνέχεια παρέδωσε τη βαλίτσα με τη σορό στον συγκεκριμένο άνδρα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο «Νίκος» τον εκβίαζε, απειλώντας ότι θα τον καταγγείλει στις Αρχές, αλλά και ότι όλα τα χρήματα που αναλήφθηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 38χρονης κατέληξαν στα χέρια του. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του κατηγορουμένου και μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα.

Σε βάρος του Αφγανού έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις περί όπλων.