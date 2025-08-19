Στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης 19/08, ο 28χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη χθεσινή δολοφονία της 47χρονης γυναίκας στο Χαλάνδρι και του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο ίδιος εμμένει στην άποψη ότι αντέδρασε με οργή επειδή η γυναίκα τον είχε καταγγείλει για παρενόχληση και τον είχε «διαβάλλει» σε γνωστούς και φίλους.

Σήμερα του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε χθες το πρωί Δευτέρα 18/08, στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου η γυναίκα και ο δράστης συναντήθηκαν για να «λύσουν τις διαφορές τους». Ο 28χρονος, μετά από έντονη λογομαχία, έβγαλε μαχαίρι και τη μαχαίρωσε λυσσαλέα.

Λίγο πριν από τη δολοφονία, η γυναίκα φώναξε για βοήθεια, προκαλώντας την άμεση αντίδραση μιας γειτόνισσας, που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η Αστυνομία κατέφτασε, όμως η 47χρονη είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή και βρισκόταν μέσα σε λίμνη αίματος στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Ο δράστης σε κατάσταση αμόκ

Ο δράστης φέρεται να ήταν σε κατάσταση ψυχολογικής φόρτισης και ο ίδιος περιέγραψε ότι η συμπεριφορά της γυναίκας, τον είχε εξοργίσει και είχε φτάσει στα όρια της «τρέλας».

Παρά την μεταμέλειά του για την αποτρόπαια πράξη του, υποστήριξε ότι οι φωνές της γυναίκας, την ώρα του εγκλήματος, τον έκαναν να χάσει κάθε έλεγχο και να συνεχίσει να την μαχαιρώνει.