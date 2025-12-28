Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα μεταβούν συνοδεία αστυνομικών ο τράπερ Ε.Σ., γνωστότερος ως IVAN GREKO και οι δύο Έλληνες φίλοι του, που επέβαιναν σε ΙΧ όχημα στην περιοχή της Γλυφάδας και συνελήφθησαν χθες Σάββατο (27/12) από αστυνομικούς, που τους σταμάτησαν για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, γεγονός που οδήγησε άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μαζί με τους δύο φίλους του, ενώ σε έλεγχο που έγινε σε έναν από τους συνεπιβάτες εντοπίστηκε και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, στοιχείο που προστίθεται στη δικογραφία.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις συλληφθέντες, το είχε νοικιάσει στη Θεσσαλονίκη ένας φίλος του IVAN GREKO, και του το παραχώρησε για να το χρησιμοποιεί στις μετακινήσεις του. Ωστόσο κανείς από τους δύο, ούτε ο τράπερ ούτε ο φίλος του, δεν κατέβαλλαν στο κατάστημα από το οποίο νοικιάστηκε το ΙΧ τα προβλεπόμενα χρήματα για το διάστημα που το χρησιμοποιούσαν, με συνέπεια ο ιδιοκτήτης της εταιρίας ενοικίασης να δηλώσει κλοπή του οχήματος.