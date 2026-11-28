Στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή αναμένεται οδηγήθηκε σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σόκπα, γνωστός στον υπόκοσμο με το προσωνύμιο «Κινέζος», ο οποίος φέρεται να διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο.

Ο βαρύς ποινικός, που συνελήφθη την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στην Αθήνα από την ΕΛ.ΑΣ., είχε καταφέρει να εξαφανίσει τα ίχνη του αμέσως μετά το έγκλημα του Ιανουαρίου του 2024, επιχειρώντας να αποφύγει τις κατηγορίες τόσο για την ανθρωποκτονία όσο και για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση.

Το καταφύγιο στην Κερύνεια και η έκδοση

Η διαφυγή του 43χρονου εκτός Ελλάδας τον οδήγησε στα κατεχόμενα, όπου παρέμεινε κρυμμένος για περίπου δεκατρείς μήνες. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου του 2026 στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, όταν οι Αρχές του ψευδοκράτους του πέρασαν χειροπέδες για άλλη υπόθεση, συγκεκριμένα για παράνομη παραμονή και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης.

Ακολούθησε η μεταγωγή του στην Τουρκία, όπου ενεργοποιήθηκε το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του. Μέσω της συνεργασίας των ελληνικών και τουρκικών διωκτικών Αρχών, ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης και παράδοσής του στην Αθήνα, όπου πλέον καλείται να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελληνικού FBI, ο Σόκπα είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος της ομάδας εκτελεστών της εγκληματικής οργάνωσης του Έντικ, ευρύτερα γνωστής ως «ρωσόφωνη μαφία».

Το αιματηρό συμβόλαιο θανάτου στον Νέο Κόσμο

Η υπόθεση που τον φέρνει ενώπιον του εισαγγελέα συγκλόνισε το πανελλήνιο τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Ιανουαρίου 2024, λίγο πριν από τις δύο το πρωί. Τρεις δράστες που επέβαιναν σε σκούρο μπλε τζιπ παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη. Γνωρίζοντας ότι το μαύρο τζιπ του ήταν θωρακισμένο, περίμεναν υπομονετικά τη στιγμή που το θύμα θα έμενε εκτεθειμένο.

Η ευκαιρία δόθηκε μόλις ο Ζαμπούνης επέστρεψε από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του και άνοιξε την πόρτα του οχήματός του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού.

Το αυτοκίνητο των εκτελεστών σταμάτησε ακριβώς μπροστά του και τρεις βαριά οπλισμένοι άνδρες κατέβηκαν κρατώντας καλάσνικοφ. Τον γάζωσαν με τουλάχιστον 97 σφαίρες, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του στη θέση του οδηγού. Χαρακτηριστικό της ψυχρότητας και της προετοιμασίας τους ήταν το γεγονός ότι είχαν δέσει τους γεμιστήρες με μονωτική ταινία, προκειμένου να μη χάσουν πολύτιμο χρόνο κατά την αλλαγή τους.

Η στιγμή της δολοφονίας και η διαφυγή

Όπως κατέγραψε το βίντεο-ντοκουμέντο της εκτέλεσης, οι δράστες επιβιβάστηκαν αμέσως στο σκούρο μπλε τζιπ και εξαφανίστηκαν με μεγάλη ταχύτητα. Κινήθηκαν προς τη λεωφόρο Αθηνών και κατέληξαν στην περιοχή του Δαφνίου στο Χαϊδάρι, όπου εγκατέλειψαν το όχημα και το πυρπόλησαν για να σβήσουν κάθε στοιχείο.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε πως το τζιπ έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του αριθμού πλαισίου του.