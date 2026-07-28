Στο δικαστικό μέγαρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο 23χρονος τράπερ -γιος γνωστού ηθοποιού- ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (27/7) στη Νέα Σμύρνη έπειτα από καταδίωξη.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να επιβαίνει σε μοτοσικλέτα και, όταν του έγινε σήμα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, ενώ στη συνέχεια ακινητοποίησε και εγκατέλειψε το όχημά του, προσπαθώντας να ξεφύγει πεζός ανάμεσα στα στενά της περιοχής.

Η σύλληψη με το κατσαβίδι και η δικογραφία

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον περικυκλώσουν και να τον ακινητοποιήσουν άμεσα. Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Η πρόκληση με το story μέσα από τα δικαστήρια

Λίγο πριν περάσει το κατώφλι του εισαγγελικού γραφείου, ο 23χρονος φρόντισε να ενημερώσει τους ακολούθους του στα μέση κοινωνικής δικτύωσης για την περιπέτειά του.

Συγκεκριμένα, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μέσα από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Στο σχετικό story διακρίνεται το πόδι του, ενώ ο ίδιος έχει προσθέσει ως τοποθεσία την «Δικαστήρια Πρώην Σχολής Ευελπίδων», επιβεβαιώνοντας έτσι και ψηφιακά την παρουσία του ενώπιον των δικαστικών αρχών.