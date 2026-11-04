Οι πέντε συλληφθέντες του κυκλώματος εκβιαστών οδηγήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή για την εγκληματική δράση τους.

Οι αστυνομικές Αρχές, χθες, Τρίτη 3 Νοεμβρίου εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για εκβιασμούς, εκρήξεις με ρίψεις χειροβομβίδων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα, έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Βίντεο από την άφιξη των συλληφθέντων στην Ευελπίδων:

Ειδικότερα, ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος είναι γνωστός βαρυποινίτης με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος βρίσκεται στις Φυλακές Τρικάλων.

Οι υπόλοιποι τρεις που ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της συμμορίας είναι ένας Έλληνας Ρομά που βρίσκεται στις Φυλακές Μαλανδρίνου και δύο άνδρες με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο ένας κρατείται επίσης στο σωφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου ενώ ο δεύτερος στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Είκονες από την άφιξη των κατηγορουμένων στην Ευελπίδων:

Οι εκρήξεις σε καταστήματα

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είναι πίσω από τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου του 2026 σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνοια και τον Άγιο Παντελεήμονα μετά από ρίψη χειροβομβίδων. Καθώς και στην επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη, σε καφετέρια στην Αχαρνών , στις 5 Οκτωβρίου του 2026.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το κύκλωμα εκβιαστών φέρεται να είναι υπεύθυνο και για έκρηξη που είχε σημειωθεί σε άλλη καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στις 26 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, στην οποία μάλιστα είχε τραυματιστεί ελαφρά και μια νεαρή κοπέλα.

Οι δράστες τότε είχαν εισβάλει στο κατάστημα την ώρα που λειτουργούσαν και έριξαν χειροβομβίδα.