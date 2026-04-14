Σε μια σημαντική εξέλιξη για τον χώρο της Ναυτιλίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετήθηκε επίσημα σχετικά με τα δικαιώματα και την προστασία των εγκύων ναυτικών, ύστερα από ερώτηση που κατατέθηκε από τον Δημήτριο Τσιόδρα, την Ελεονώρα Μελέτη και την Ελίζα Βόζεμπεργκ κατόπιν στοχευμένης παρέμβασης του Προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γεωργίου Βάλλη.

Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε ένα κρίσιμο ζήτημα που παρέμενε στο περιθώριο που αφορούσε τις συνθήκες εργασίας των γυναικών ναυτικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τα κενά που εξακολουθούν να υφίστανται στην ουσιαστική εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ταυτόχρονα, στην ερώτηση που τέθηκε προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημάνθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι έγκυες ναυτικοί, ιδίως σε ένα απαιτητικό και ιδιόμορφο εργασιακό περιβάλλον όπως αυτό της ναυτιλίας, όπου οι συνθήκες εργασίας δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τις προβλέψεις για την προστασία της μητρότητας.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει τη σημασία της προστασίας της εγκυμοσύνης στον χώρο εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων γυναικών.

Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι η προστασία των εγκύων ναυτικών δεν αποτελεί απλώς τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστικό ζήτημα ισότητας, αξιοπρέπειας και εργασιακής ασφάλειας.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω θεσμικές παρεμβάσεις, με στόχο τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εγκύων ναυτικών.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής